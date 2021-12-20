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Глава Тувы: «Примеры последних недель удручают»

Главная В России
Красноярск
13:57 20 Декабря 2021
алкоголь, послание, глава, преступление, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Республики Тува Владислав Ховалыг призвал региональные органы власти рассмотреть возможность принятия новых мер для борьбы с преступностью и алкоголизмом. Это предложение прозвучало в его послании верховному хуралу.

«Примеры последних недель удручают. Бытовые убийства, пьяные ДТП, уносящие сразу по несколько жизней. Ужасающие факты гибели детей. Это свидетельствует о том, что не всё  благополучно в нашем обществе», - указал глава региона на актуальность проблемы (цитата по официальному порталу Республики Тува).

В связи с этим Владислав Ховалыг поручил правоохранительному блоку правительства ускорить согласование параметров аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Он также поддержал населенные пункты, которые объявили себя территорией трезвости. Лучшие из них по показателям правонарушений получат 1 млн руб. на благоустройство или на развитие экономической активности селян.

Согласно данным МВД по Республике Тува, количество правонарушений в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в регионе на четверть, а в Кызыле – в полтора раза. Число жертв преступников также увеличилось в 1,5 раза. Больше половины убийств и преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью совершены пьяными.

Фото: © верховный хурал Республики Тува

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