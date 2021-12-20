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Пострадавшего в ДТП хакасского министра вернули в республику незаконно

Главная В России
Красноярск
13:13 20 Декабря 2021
приговор, министр, вертолет, дтп, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Абакане завершился судебный процесс по делу бывшего министра здравоохранения Республики Хакасия и его первого заместителя. Они признаны виновными в том, что превысили служебные полномочия, организовав транспортировку попавшего в ДТП министра сельского хозяйства с помощью санитарной авиации.

Приговор вынесен Абаканским горсудом. О нем сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным надзорного ведомства, чиновникам инкриминировали ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Судом установлено, что в декабре 2019 года чиновники вопреки требованиям действующего законодательства …, в отсутствие медицинских показаний приняли решение о транспортировке с применением санитарной авиации двух своих коллег, попавших в ДТП и находившихся в учреждении здравоохранения в Кемеровской области», - пояснили в прокуратуре.

Ущерб был оценен в 900 тыс. руб.  В результате бывший министр здравоохранения получил три года лишения свободы условно, его действующий первый зам - два года условно с запретом полтора года занимать определенные должности.

По данным ТАСС, речь идет об экс-министре Владимире Костюше.

Как писали Sibnovosti.ru, примерно два года назад несколько хакасских чиновников, включая министра сельского хозяйства и продовольствия Сергея Труфанова, попали в ДТП в Кузбассе. Они возвращались в республику из командировки в Новосибирск.

«Автомобиль уходил от столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу, в результате чего оказался на обочине… Сергей Труфанов и начальник отдела развития животноводства министерства Евгений Швайгерт получили травмы позвоночника и были доставлены в больницу города Топки Кемеровской области. Их состояние оценивается как стабильное», - сообщали тогда в республиканском правительстве.

Сергей Труфанов возглавляет минсельхоз до сих пор. Владимир Костюш ушел в отставку по собственному желанию летом 2020 года.  

Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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