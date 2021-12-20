В дачном поселке Иркутской области мужчина поджег бывшую тещу

В Иркутской области направлено в суд уголовное дело местного жителя, который поджег бывшую тещу и ее дачу. Женщина погибла.

О завершении расследования сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Обвинение фигуранту уголовного дела предъявлено по нескольким статьям УК РФ. В их числе п. «д» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества) и ч. 1 ст. 119 (угроза убийством).

По данным следствия, трагедия произошла 10 марта этого года. 35-летний мужчина пришел на дачу в садоводстве «Хазанок» к матери бывшей супруги и стал обвинять ее в разводе с последней. Он избил 71-летнюю женщину, после чего поджег и домик, и свою жертву, предварительно облив всё горючим веществом.

«Женщину удалось спасти, однако позже она скончалась от полученных травм. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам», - рассказали в следственном управлении.

СНТ «Хазанок» находится в деревне Нижний Хазан Зиминского района Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале декабря этого года в городе Байкальске местный житель попытался сжечь своих знакомых в частном доме. Тогда один человек погиб.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области