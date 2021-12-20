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Новую сеть водоотведения построят в Усть-Ордынском

Главная В России
Красноярск
12:09 20 Декабря 2021
поселок, сеть, вода, строительство, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2024 году в поселке Усть-Ордынском Иркутской области должно быть завершено строительство новой сети водоотведения. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Кобзев.

«К новой 12-километровой сети будут подключены жилые дома, социальные объекты и строящиеся объекты, в том числе Дом спорта. Это будет подарком правительства региона жителям поселка», - привел официальный портал Иркутской области слова главы региона.  

Техническое задание на строительство объекта планируется подготовить к 1 мая 2022 года. К настоящему времени в Усть-Ордынском завершено строительство канализационно-очистных сооружений. Теперь муниципальным властям предстоит определиться с концессионером для их эксплуатации.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре этого года в иркутском городе Свирске завершилось строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки. Они призваны заменить сооружения, введенные в эксплуатацию еще в 1939 году.

Фото: © правительство Иркутской области

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