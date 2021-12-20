Баран какой-то: причиной коммунальной аварии в Улан-Удэ стала шкура животного

Канализационные стоки затопили часть ул. Трубачеева в Улан-Удэ. Причина происшествия удивила работников муниципального «Водоканала».

Стоки поднялись из двух канализационных колодцев. Как выяснили сотрудники дежурной бригады коммунальщиков, это произошло из-за засора на линии водоотведения.

«Мы извлекли из канализационного колодца шкуру и останки от разделанного животного, полотенца. Предположительно, это была баранья шкура. За годы работы на предприятии всякое бывало, но, чтобы вот так – впервые», – рассказал информационному сайту Улан-Удэ мастер участка сетей водоотведения МУП «Водоканал» Алексей Корытко.