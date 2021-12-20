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Для сибирских волейболистов выдался беспроигрышный тур

Главная В России
Красноярск
09:45 20 Декабря 2021
матч, лига, волейбол, тур, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Завершился 10-й тур первенства российской мужской волейбольной Суперлиги. Он оказался удачным для всех команд, представляющих Сибирский федеральный округ.

Кемеровский «Кузбасс» закрывал тур в Новом Уренгое матчем с местным «Факелом». Хозяева выиграли первый сет, но все остальные были за гостями. Итоговый счет - 3:1 (21:21, 25:16, 25:17. 25:22). Лучшим в «Кузбассе» по числу набранных очков оказался доигровщик Александр Маркин (24).

Ранее в рамках 10-го тура новосибирский «Локомотив» также на чужой площадке обыграл уфимский «Урал» в трех партиях – 3:0 (25:19, 25:18, 29:27).

«Перед третьим сетом сказал ребятам, что мы спим и выигрываем, у нас нет заряженности, и если «Урал» проснется, то мы будем не готовы. Я считаю, что так и получилось, прям дежавю. Мы рано предприняли меры, чтобы разбудить и разозлить некоторых», - рассказал сайту «Локомотива» после игры главный тренер новосибирцев Пламен Константинов.

Красноярский «Енисей» дома обыграл «Оренбург» 3:0 (25:17, 25:19, 25:15).

В турнирной таблице Суперлиги после 10-го тура «Локомотив» идет вторым, уступая лишь очко «Зениту-Казань». 25 декабря эти команды сыграют в «Финале четырех» Кубка России в Санкт-Петербурге.

«Кузбасс» находится на девятом месте, «Енисей» - на 11-м.

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»

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