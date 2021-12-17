Мужчина в Иркутской области пытался сжечь компанию знакомых

Жителю Слюдянского района Иркутской области предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Он поджог дом, в результате чего погиб один человек.

Пожар произошел в одном из частных домов города Байкальска 4 декабря. Там компания распивала спиртные напитки, и между участниками застолья вспыхнула ссора. Как рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области, один из мужчин, вышел из дома, подпер входную дверь снаружи и поджег ее.

«Четверо граждан, находящихся в доме, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Через несколько дней один из пострадавших скончался в больнице», - сообщили в ведомстве о последствиях поджога.

Фигурант уголовного дела арестован.

Как писали Sibnovosti.ru, похожий случай произошел в ноябре в Шелеховском районе Иркутской области. Там пьяный молодой человек поджег квартиру жилого дома на ул. Заводской, чтобы убить знакомую. При этом он знал, что в квартире помимо нее находятся трое детей. Тогда обошлось без жертв.

Фото: © следственное управление СКР по Иркутской области