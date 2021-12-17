Пострадавшие от взрыва на «Листвяжной» пройдут восстановление в санатории

Пострадавшие в результате аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области смогут пройти восстановление в санаторий «Инской». Он расположен в Беловском округе региона.

Решение об особой медицинской поддержке пострадавших приняли областные власти. По данным правительства региона, в санатории они смогут пройти физиолечение, массаж, ингаляции, пообщаться с психологами и профпатологом. Все услуги предоставят бесплатно.

Напомним, что в результате аварии 25 ноября пострадало почти 100 человек – горняки и спасатели.

Кроме того, родители, супруги и дети погибших на «Листвяжной» выдадут именные пластиковые карты. Они позволят обращаться за различной медицинской помощью, включая операции, в Кузбасскую областную больницу.

В интервью РБК врио главы МЧС. Александр Чуприян сообщил о том, что родственники погибших шахтеров высказались против прекращения работы «Листвяжной».

Фото: © правительство Кемеровской области