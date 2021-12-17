В Иркутской области готовят договор о создании инфраструктуры обращения с ТКО

В феврале 2022 года планируется заключение соглашения о создании в Иркутской области объектов инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Его должны подписать правительство региона, «Российский экологический оператор» и региональные операторы в сфере обращения ТКО.

О планах стало известно в ходе встречи иркутского губернатора Игоря Кобзева и гендиректора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Она состоялась в Иркутске 16 декабря. Предполагается, что дорожная карта проекта соглашения будет готова до конца этого года.

«В регионе планируется внедрение кластерного подхода, который включает создание крупных центров обращения с отходами, совмещающих систему их сортировки, завод по переработке органических отходов и полигон для размещения части отходов, а также создание в городах ресайклинг-центров, совмещенных с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями», - процитировал Игоря Кобзева официальный портал субъекта федерации.

В тот же день в Иркутске совещание по экологической защите озера Байкал провела вице-премьер Виктория Абрамченко.

«На Байкале, в пределах центральной экологической зоны, больше не будет мусора. Населенные пункты, которые располагаются тут, безусловно, будут дальше жить и развиваться, но вот мусор … будет вывозиться за пределы этой особой территории», - заявила представитель кабмина.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года стало известно о том, что регоператор в южных районах Иркутской области «РТ-НЭО Иркутск» планирует построить мусороперерабатывающий завод. В проект на ангарском полигоне компания готова вложить 1,5 млрд руб.

Фото: © правительство Иркутской области