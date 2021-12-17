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Скульптор Даши Намдаков планирует создать этнографический комплекс в Бурятии

Главная В России
Красноярск
11:31 17 Декабря 2021
байкал, комплекс, строительство, скульптура, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Создание нескольких новых объектов туристической инфраструктуры запланировано в Республике Бурятия в ближайшие годы. Об этом стало известно в ходе совещания по развитию отрасли в регионе.  

Совещание провел вице-премьер российского правительства – дальневосточный полпред президента РФ Юрий Трутнев. Он совершает рабочую поездку по Бурятии.

По данным официального портала региона, на совещании представитель ООО «Славное море» Максим Сурнин рассказал о планах создания туристско-рекреационного кластера в поселке Выдрино. Там предполагается развивать водный туризм, включая круизы по Байкалу. Представители ООО «Озерное» поделились планами строительства сети капсульных эко-отелей на этом озере.

В свою очередь, художник и скульптор Даши Намдаков работает над проектом этнографического комплекса. Его предполагается разместить в особой экономической зоне «Байкальская гавань». Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года в Забайкальском крае по инициативе Даши Намдакова открылся ленд-арт парк «Тужи». Главной его достопримечательностью стали деревянные скульптуры, выполненные скульптором и его командой.

«Мы заинтересованы в развитии туристической инфраструктуры, поэтому мы все эти проекты будет поддерживать, но с жесткими соблюдениями экологического законодательства», - подвел итоги совещания Юрий Трутнев.

Фото: © правительство Республики Бурятия

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