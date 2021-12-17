Рабочие забайкальского оборонного предприятия погибли от отравления спиртосодержащей жидкостью

Трое рабочих скончались в поселке Атамановка Забайкальского края. Они отравились спиртосодержащей жидкостью.

Выпить сотрудники одного из предприятий в Читинском районе региона решили после окончания рабочего дня 9 декабря. По предварительным данным, в ход пошла жидкость, которая используется для технических целей.

«На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины возраста 33 лет. Третий пострадавший, мужчина 25лет, скончался еще через день», - сообщили в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ведомстве предприятие, на котором трудились погибшие, не называют. По данным ТАСС, речь идет о 103-м Бронетанковом ремонтном заводе.

Как писали Sibnovosti.ru, в Оренбургской области в октябре 2021 года от отравления контрафактным алкоголем погибло более 30 человек. Склад для хранения этого алкоголя в ходе расследования уголовного дела нашли на территории торгово-закупочной базы в городе Орске.

Фото: © следственное управление СКР по Забайкальскому краю