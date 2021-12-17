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Подсобные хозяйства снова становятся популярными у россиян

Главная В России
Красноярск
09:58 17 Декабря 2021
итоги, статистика, сельское хозяйство, перепись, продукция
Автор: Sibnovosti.ru
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В России вновь растет объем производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах. Такой вывод сделал Росстат из предварительных данных сельскохозяйственной микропереписи.

Согласно подсчетам ведомства, выращиванием сельскохозяйственной продукции в прошлом году занимались 20 млн россиян. Это 13,7% населения страны. Они произвели продукции на 6,5 трлн руб. Треть из этого объема приходится на личные подсобные хозяйства. По картофелю эта доля превышает 50%.

«Если ориентироваться на оперативные данные, то по некоторым регионам мы видим увеличение количества личных подсобных хозяйств. По отдельным регионам рост составляет порядка 10%», - привел Росстат комментарий заместителя руководителя службы Константина Лайкама.

Он также отметил, что ранее продолжительное время фиксировалось сокращение интереса россиян к личным хозяйствам.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в РФ летом 2021 года.

Фото: © Новосибирскстат

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