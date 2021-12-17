Алтаю требуется 500 млн рублей на покупку мусорных контейнеров

Алтайскому краю не хватает средств на покупку мусорных контейнеров. Между тем, региону необходимы десятки тысяч таких контейнеров.

Проблему обсудили на заседании комитета законодательного собрания Алтайского края по строительству, ЖКХ, транспорту и связи. В нем принял участие министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. По его данным, к имеющимся в крае 29 тыс. контейнерам необходимо добавить еще 27 тыс. Их стоимость составляет 0,5 млрд руб.

«Возможности краевого бюджета не позволяют нам централизованно обеспечить их финансирование», - признал министр.

В свою очередь, председатель парламентского комитета Игорь Панарин назвал сумму, необходимую на приобретение контейнеров, «неподъемной» для муниципалитетов.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце октября этого года федеральное министерство природных ресурсов и экологии сообщало о заключении соглашений с 46 регионами о направлении им средств на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Общий размер субсидии - 1 млрд руб. В числе этих регионов Алтайского края нет.

Фото: © пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края