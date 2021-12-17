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Алтаю требуется 500 млн рублей на покупку мусорных контейнеров

Главная В России
Красноярск
09:21 17 Декабря 2021
комитет, средства, мусор, министр, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Алтайскому краю не хватает средств на покупку мусорных контейнеров. Между тем, региону необходимы десятки тысяч таких контейнеров.

Проблему обсудили на заседании комитета законодательного собрания Алтайского края по строительству, ЖКХ, транспорту и связи. В нем принял участие министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев. По его данным, к имеющимся в крае 29 тыс. контейнерам необходимо добавить еще 27 тыс. Их стоимость составляет 0,5 млрд руб.  

«Возможности краевого бюджета не позволяют нам централизованно обеспечить их финансирование», - признал министр.

В свою очередь, председатель парламентского комитета Игорь Панарин назвал сумму, необходимую на приобретение контейнеров, «неподъемной» для муниципалитетов.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце октября этого года федеральное министерство природных ресурсов и экологии сообщало о заключении соглашений с 46 регионами о направлении им средств на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Общий размер субсидии - 1 млрд руб. В числе этих регионов Алтайского края нет.

Фото: © пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края

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