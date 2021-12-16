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«Черными тучами летают бакланы»: жители Бурятии жалуются на прожорливых птиц

Главная В России
Красноярск
14:31 16 Декабря 2021
район, совещание, парламент, численность, жалоба
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители и власти ряда районов Республики Бурятия требуют сократить поголовье большого баклана. По их мнению, расплодившиеся птицы наносят ущерб водоемам, экономике и туризму.

Проблему обсудили на совещании в комитете народного хурала по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Участникам заседания представили результаты научного исследования, касающегося популяции данного вида. Его провели ученые Байкальского государственного университета. Они пришли к выводу, что поголовье сокращать не требуется.

С этой позицией категорически не согласились представители местной власти. Например, глава   Баргузинского района Михаил Мишурин пообещал в случае принятия решения помощь в отстреле птиц. Выделить транспорт и людей готов его коллега в Прибайкальском районе Сергей Семенов.

«Черными тучами летают бакланы. Спроси любого жителя побережья Байкала, он сходу ответит, что баклан - птица вредная. Съедает много рыбы. И с каждым годом его колонии растут», - процитировал сайт бурятского парламента спикера райсовета Северо-Байкальского района Наталью Малахову.

Присутствовавший на совещании заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Антон Будунов отметил, что ученые проведут дополнительный мониторинг численности большого баклана.

Как писали Sibnovosti.ru, власти Республики Тува решили сократить популяцию волков в регионе до 900-1000 животных (сейчас - 1,39 тыс.). По их оценке, хищники наносят огромный ущерб животноводству.

Фото: © народный хурал Республики Бурятия

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