ВАЗ-2104 врезался в стоящий трактор на алтайской трассе

Снегоуборочная техника вновь попала в сводки ДТП в Алтайском крае. Авария произошла у села Прудское Павловского района региона.

По данным главного управления МВД России по Алтайскому краю, на автодороге А-321 автомобиль ВАЗ-2104 съехал на обочину и врезался в снегоуборочный трактор К-700. Тот стоял на обочине в попутном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-2104 от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», - рассказали в краевом главке полиции о результатах столкновения.

Кроме того, травмы получил все пассажиры легкового автомобиля - женщина и трое детей. Пострадавших отправили в больницу.

Напомним, 29 ноября 2021 года легковой автомобиль попал под колеса снегоуборочного поезда на железнодорожном переезде в Тальменском районе. Тогда погибли трое детей.

Фото: © главное управление МВД России по Алтайскому краю