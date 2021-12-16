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ВАЗ-2104 врезался в стоящий трактор на алтайской трассе

Главная В России
Красноярск
13:54 16 Декабря 2021
погиб, дтп, автомобиль, водитель, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Снегоуборочная техника вновь попала в сводки ДТП в Алтайском крае. Авария произошла у села Прудское Павловского района региона.

По данным главного управления МВД России по Алтайскому краю, на автодороге А-321 автомобиль ВАЗ-2104 съехал на обочину и врезался в снегоуборочный трактор К-700. Тот стоял на обочине в попутном направлении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-2104 от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», - рассказали в краевом главке полиции о результатах столкновения.

Кроме того, травмы получил все пассажиры легкового автомобиля - женщина и трое детей. Пострадавших отправили в больницу.

Напомним, 29 ноября 2021 года легковой автомобиль попал под колеса снегоуборочного поезда на железнодорожном переезде в Тальменском районе. Тогда погибли трое детей.  

Фото: © главное управление МВД России по Алтайскому краю

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