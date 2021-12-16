Новые омские автобусы проходят брендирование

Брендирование новых омских автобусов завершится в середине января. Речь идет о машинах, закупленных недавно по федеральному проекту «Чистый воздух».

В ходе брендирования одно из рекламных агентств наносит на автобусы рисунки, эмблемы и надписи. Для оформления используется самоклеющаяся пленка с полноцветной печатью. На кузове, в частности, появятся надписи о том, что автобус работает на природном газе.

По данным официального портала мэрии Омска, поставка 48 автобусов в город была завершена 12 декабря.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутске осенью этого года подготовили концепцию оформления городского общественного транспорта. Специалисты профильного комитета мэрии предложили красить автобусы исключительно в зеленый цвет, а троллейбусы и трамваи – в синий.

Фото: © департамент информационной политики мэрии Омска