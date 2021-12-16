В суд направили дело о гибели людей от контрафактного алкоголя в Оренбургской области

В Оренбургской области закончено расследование уголовного дела о гибели двоих жителей Соль-Илецка от контрафактного алкоголя. На скамье подсудимых окажется житель Переволоцкого района региона.

В материалах расследования речь идет о событиях этого года. По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, фигурант уголовного дела приобрел в Рязанской области 10 канистр спиртосодержащей продукции. Четыре из них он продал жителю Соль-Илецка. Эту жидкость несколько человек позже распили в кафе.

«6 сентября 2021 года наступила смерть двоих из них, а третий потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение с отравлением метанолом легкой степени, повлекшем легкий вред здоровью», - рассказали о последствиях отравления метанолом в областном главке СКР.

Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (перевозка в целях сбыта, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичная трагедия, но значительно большего масштаба, произошла в Оренбургской области в октябре 2021 года. Тогда от отравления контрафактным алкоголем погибло более 30 человек. Склад для хранения алкоголя, употребление которого привело к гибели людей, нашли на территории торгово-закупочной базы в городе Орске.

Фото: © следственное управление СКР по Оренбургской области