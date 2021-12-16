На байкальские маршруты в 2023 году выйдут новейшие катамараны

Иркутское «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП) построит два катамарана для пассажирских перевозок. Корпуса для них изготовят в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел».

Строительство скоростных судов на подводных крыльях будет происходить по договору, подписанному пароходством с «Вымпелом» и АО «Машпромлизинг». В нем идет речь о катамаранах проекта HSC150B. По данным сайта ВСРП, закладка катамаранов запланирована на первый квартал 2022 года. Окончательная сборка будет происходить под контролем специалистов «Вымпела» на производственной базе ВСРП в Иркутске.

Планируется, что катамараны выйдут на линии летом 2023 года. Их предполагается использовать, в частности, на маршрутах из Иркутска в Хужир, Листвянку и Выдрино.

По данным ВСРП, «строительство судов такого типа - новый опыт для судостроителей России». Катамаран с экипажем из четырех человек может взять на борт 148 пассажиров. Его эксплуатационная скорость составляет 64 км/ч.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года в селе Турка Республики Бурятия прошла церемония приемки многофункционального экологического судна, танкера-бункеровщика «Георгий Москалева». Оно способно заправлять топливом и маслом водные суда, принимать для утилизации отходы с других судов.

Фото: © ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство»