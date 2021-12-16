Кемерово примет чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году также пройдет в России. Местом его проведения выбран город Кемерово.

О решении Международная федерация бенди (FIB) сообщило правительство Кемеровской области. По его данным, соревнования примет ледовый дворец «Кузбасс». В руководстве региона напомнили, что город уже был хозяином мирового первенства. Это произошло в 2007 году.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее на октябрь 2022 года был перенесен чемпионат мира, который первоначально должен был пройти в Иркутске в 2020-м. Весной же 2022 года должен пройти чемпионат мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре. Таким образом, на следующий год запланировано сразу два мировых первенства.

На сайте FIB также указывается, что чемпионат мира для клубных команд возвращается после долгого перерыва. 15-18 декабря 2022 года он пройдет в Красноярске.

Фото: © правительство Кемеровской области