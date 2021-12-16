Завершена реконструкция развязки у нового ЛДС в Новосибирске

В Новосибирске подошла к концу реконструкция площади им. Лыщинского и примыкающих к ней автодорог. Обновленная развязка призвана обеспечить транспортную доступность нового ледового дворца спорта (ЛДС) на левом берегу Оби.

Работы шли около двух лет. В ходе них, помимо прочего, были значительно расширены проезжая часть участков ул. Блюхера и ул. Немировича-Данченко, а также самой площади им. Лыщинского.

«Развязка выполнена в одной плоскости – из всех предложенных вариантов мы выбрали этот, поскольку он недорогой, но при этом позволяет решить задачи обеспечения безопасности движения автомобилей и пешеходов», - привел пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

Мэр добавил, что один из участков из-за низкого качества подрядчик переложит в следующем году.

Проект реконструкции обошелся в 1,03 млрд руб. Протяженность транспортного узла составила 1,6 км. Как писали Sibnovosti.ru, благоустройство нового новосибирского парка, который расположится между еще строящимся ЛДС и Обью, завершится в июне 2022 года.

Фото: © страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook