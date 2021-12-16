Инвестпроекты Тувы обеспечат электроэнергией

До 2025 года в энергоснабжение Республики Тува будет вложено 45,8 млрд руб. Этот показатель занесен в комплексный план энергоснабжения региональных инвестпроектов.

Документ утвердил вице-премьер федерального правительства Александр Новак, говорится на сайте кабмина. Из общего объема средств на бюджеты различных уровней придется 22,7 млрд руб.

«Будут построены новые высоковольтные линии электропередачи 110–220 кВ, современные трансформаторные подстанции. Это обеспечит дополнительные потребности в мощности на 270 МВт для республики в целом», - отмечается в сообщении федерального правительства.

В результате надежное энергоснабжение должны получить горно-обогатительные комбинаты, Кызылская агломерация и Тоджинский кожуун (район).

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года Александр Новак и руководитель Тувы Владислав Ховалыг договорились о строительстве линии электропередачи в регион из Красноярского края. Она пройдет по маршруту «Шушенская-опорная» – Туран – Мерген – Кызылская.

По данным тувинских властей, в пиковые периоды потребления дефицит энергии в республике составляет около 30 МВт.

Фото: © правительство Республики Тува