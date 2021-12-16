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В уголовном деле о гибели детей на переезде в Алтайском крае предъявлено обвинение

Главная В России
Красноярск
09:22 16 Декабря 2021
обвинение, погиб, дети, переезд, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае предъявили обвинение учительнице, находившейся за рулем автомобиля, который попал под поезд на железнодорожном переезде. В аварии 29 ноября 2021 года погибло трое детей.

Преподавателю инкриминируют ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, на переезде она проигнорировала запрещающий сигнал светофора.

Как писали Sibnovosti.ru, трагедия произошла в Тальменском районе. Учительница сама везла учеников домой – из школы в селе Луговом в село Наумово. На переезде снегоуборочный поезд не успел затормозить и смял ее Toyota. Погибли трое детей. Женщина и еще один ребенок попали в больницу.  

«Следственными органами СК проводятся проверочные мероприятия в рамках доследственной проверки по факту ненадлежащей организации проезда школьников к месту учебы и обратно», - отметили также в следственном управлении СКР по Алтайскому краю.

Фото: © следственное управление СКР по Алтайскому краю

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