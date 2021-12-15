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Томские власти хотят упростить расселение старого жилья

Главная В России
Красноярск
14:32 15 Декабря 2021
переселение, дома, развитие, территория, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательная дума региона на очередной сессии рассмотрит проект закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в сфере комплексного развития территорий». Его инициаторы считают, что документ позволит активизировать расселение старого жилья и строительство нового.

«Региональные власти смогут расселять не только аварийные дома, но и не признанные таковыми при обязательном согласовании с собственниками помещений», - отметили в пресс-службе областного парламента.

Согласно законопроекту, чтобы дом принял участие в программе комплексного развития территорий (КРТ), необходимо собрать голоса двух третей собственников жилья в нем. Впрочем, проект КРТ может включать не только отдельные дома, но и локальные территории.

Под закон о комплексном развитии территории попадают многоквартирные дома, уже признанные аварийными; дома с физическим износом более 70%; дома, возведенные до 1975 года по типовым проектам, и еще несколько категорий жилых зданий.

Законопроект одобрил профильный комитет областной думы - по строительству, инфраструктуре и природопользованию. Очередная сессия областного парламента назначена на 22 декабря.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Томской области на финансирование расселения аварийного жилого фонда в 2021-2022 годах. Она предполагает выделение 1,12 млрд руб.

Фото: © законодательная дума Томской области

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