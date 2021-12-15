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Директор «Омскводоканала» избран мэром Омска

Главная В России
Красноярск
12:37 15 Декабря 2021
мэр, горсовет, выборы, голосование, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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Выборы мэра Омска на сессии горсовета обошлись без интриги. За кандидатуру Сергея Шелеста проголосовали 27 из 28 депутатов, оставшихся в зале к моменту голосования.

Депутатам предстояло выбрать мэра из двух претендентов. В их числе оказались директор «Омскводоканала» Сергей Шелест и глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко. Они выступили с изложением своих программ. После того, как Сергей Шелест получил 27 голосов, за второго кандидата уже не голосовали.

Как уточнили в пресс-службе омского горсовета, фракция КПРФ перед голосованием покинула зал. Всего в горсовете, согласно сайту муниципального парламента, насчитывается 39 депутатов.

Формально Сергей Шелест заступит на пост мэра уже в нового году, инаугурация назначена на 12 января. Местом проведения церемонии выбран Концертный зал филармонии.

Как писали Sibnovosti.ru, накануне сессии и. о. мэра Евгений Фомин отправил в отставку заместителя главы города Михаила Губина и назначил на его место Кирилла Брюхова.

Фото: © городской совет Омска

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