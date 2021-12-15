«СДС-Уголь» остался без руководителей

СКР официально объявил о задержании руководителей АО ХК «СДС-Уголь». Это угольное подразделение многопрофильного кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз».

В числе задержанных председатель совета директоров «СДС-Угля» Михаил Федяев (он же является президентом СДС), генеральный и технический директора этой компании Геннадий Алексеев и Антон Якутов. Также в СИЗО оказался главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие)», - говорится в сообщении следственного комитета России.

Напомним, ранее, после аварии на «Листвяжная» 25 ноября, фигурантами уголовного дела уже стали директор угольной шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко, инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Как писали Sibnovosti.ru, 2 декабря на совещании президент РФ Владимир Путин раскритиковал состояние дел с обеспечением безопасности на «Листвяжной». Тогда Михаил Федяев и Геннадий Алексеев признали свою ответственность за трагедию.

Фото: © следственное управление СКР по Кемеровской области