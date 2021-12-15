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Госэкспертиза согласовала новые объекты ОЭЗ в Томской области

Главная В России
Красноярск
11:46 15 Декабря 2021
зона, территория, строительство, центр, экспертиза
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Томск» построят новые объекты. В их числе Центр нанотехнологий.

Госэкспертиза согласовала предстоящие работы. Об этом говорится в сообщении ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

По данным федерального учреждения, строителям предстоит возвести двухэтажный корпус, площадь которого составит почти 7 тыс. кв. м. В качестве застройщика в этом проекте выступает АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск».

В ОЭЗ ожидают получение согласованной документации планируется в первом квартале будущего года. Ориентировочная стоимость строительства двух очередей Инжинирингового центра составляет 2,4 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале 2020 года управление ОЭЗ полностью перешло в ведение областных властей. Недавно в администрации региона сообщили о том, что на Южной площадке «Томска» ввели в эксплуатацию второй пусковой комплекс внутриплощадочных электросетей: шесть распределительных и девять трансформаторных подстанций, а также 25 км кабельных сетей электроснабжения 10 кВ. По данным областных властей, это позволит подключать новые объекты.

Фото: © АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск»

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