Чужие захватили новосибирский Сосновый бор

В Новосибирске подведены итоги обследования зеленых насаждений Соснового бора. Оно было необходимо для выбора варианта развития территории.

Результаты изучения флоры на этой территории стали известны в ходе совещания, в котором приняли участие представители муниципального департамента культуры, спорта и молодежной политики и фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт». Как писали Sibnovosti.ru, ранее стороны заключили соглашение о развитии бора.

По данным биологов, сегодня аборигенные виды растений составляют лишь 41,5% их общего состава. 17 % - это агрессоры, постепенно вытесняющие местные виды. Только один вид, обнаруженный в Сосновом бору, занесен в Красную книгу – сапрофитная орхидея.

«… Это значит, что территория потеряла свои лесообразующие функции», - говорится о выводах специалистов в сообщении пресс-центра мэрии.

Сосновый бор расположен в Калининском районе Новосибирска. Следующим этапом работ станет создание дизайн-проекта благоустройства лесного парка «Сосновый бор».

Фото: © «Отчет по натурному геоботаническому обследованию лесных насаждений парка «Сосновый бор» и оценке их экологической значимости»