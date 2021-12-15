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Чужие захватили новосибирский Сосновый бор

Главная В России
Красноярск
11:27 15 Декабря 2021
лес, исследования, развитие, встреча, итоги
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске подведены итоги обследования зеленых насаждений Соснового бора. Оно было необходимо для выбора варианта развития территории. 

Результаты изучения флоры на этой территории стали известны в ходе совещания, в котором приняли участие представители муниципального департамента культуры, спорта и молодежной политики и фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт». Как писали Sibnovosti.ru, ранее стороны заключили соглашение о развитии бора.

По данным биологов, сегодня аборигенные виды растений составляют лишь 41,5% их общего состава. 17 % - это агрессоры, постепенно вытесняющие местные виды. Только один вид, обнаруженный в Сосновом бору, занесен в Красную книгу – сапрофитная орхидея.

«… Это значит, что территория потеряла свои лесообразующие функции», - говорится о выводах специалистов в сообщении пресс-центра мэрии.

Сосновый бор расположен в Калининском районе Новосибирска. Следующим этапом работ станет создание дизайн-проекта благоустройства лесного парка «Сосновый бор».

Фото: © «Отчет по натурному геоботаническому обследованию лесных насаждений парка «Сосновый бор» и оценке их экологической значимости»

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