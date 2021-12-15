ТАСС: задержан глава кузбасского холдинга СДС

Задержан президент кемеровского многопрофильного холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным информагентства, один из самых известных бизнесменов региона находится в изоляторе временного содержания. Официального сообщения о задержании пока нет.

Напомним, что в состав «СДС-Угля» входит шахта «Листвяжная». 25 ноября там в результате аварии погиб 51 человек – шахтеры и спасатели. СКР возбудил тогда уголовное дело по ч. 3 ст. 217 и ч. 3 ст. 293 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; халатность). Его фигурантами являются пять человек.

Вчера в Кузбасс прибыли председатель СКР Александр Бастрыкин и его первый заместитель Эдуард Кабурнеев. Они, в частности, встретились с родственниками погибших и пострадавшими.

Фото: © «АО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз»