15 декабря
Новости России
погода -18 °C
73.47
 
€ 82.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи»: в Туве выясняют причину отравления учащихся

Главная В России
Красноярск
10:38 15 Декабря 2021
отравление, дети, школа, расследование, скр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Кызыле после массового отравления воспитанников закрыли ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус». На территории образовательного учреждения введен семидневный карантин.

Управление Роспотребнадзора по Республике Тува приступило к эпидемиологическому расследованию и уже объявило о его предварительных результатах. Причиной массового заболевания в ведомстве назвали некачественное питание.

«Были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната», - говорится в сообщении официального портала региона.

Пока идет расследование, горячее питание воспитанникам интерната поставит МУП «Школьник». Кормить учащихся будут из одноразовой посуды. 

Как писали Sibnovosti.ru, к утру 14 декабря было госпитализировано более 70 учащихся в возрасте от 12 до 16 лет. У детей наблюдалась температура тела выше 38 градусов, рвота, слабость, лихорадка. Состояние 25 детей оценивается как среднетяжелое, Специалисты отводят на выздоровление не менее 10 дней.

Следственное управление СКР по Республике Тува проводит процессуальную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: © правительство Республики Тува

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дело экс-ректора иркутского вуза направлено в суд

Дело экс-ректора иркутского вуза направлено в суд

15 Декабря 2021 г.
Его обвиняют в присвоении средств
Новости Красноярска: Через Искитимку в Кемерове перебросят новый мост

Через Искитимку в Кемерове перебросят новый мост

15 Декабря 2021 г.
Работы пройдут в 2022-2024 годах
Новости Красноярска: Директор «Омскводоканала» избран мэром Омска

Директор «Омскводоканала» избран мэром Омска

15 Декабря 2021 г.
Инаугурация Сергея Шелеста состоится 12 января
Новости Красноярска: «СДС-Уголь» остался без руководителей

«СДС-Уголь» остался без руководителей

15 Декабря 2021 г.
Вместе с Михаилом Федяевым задержали генерального и технического директоров холдинга
Новости Красноярска: Госэкспертиза согласовала новые объекты ОЭЗ в Томской области

Госэкспертиза согласовала новые объекты ОЭЗ в Томской области

15 Декабря 2021 г.
На территории «Томска» построят Центр нанотехнологий
Новости Красноярска: Чужие захватили новосибирский Сосновый бор

Чужие захватили новосибирский Сосновый бор

15 Декабря 2021 г.
Из перечня Красной книги биологи нашли в нем только один вид орхидеи
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае нашли кассиршу, подозреваемую в присвоении денег банка

В Красноярском крае нашли кассиршу, подозреваемую в присвоении денег банка

14 Декабря 2021 г.
Женщина сама явилась в полицию
Новости Красноярска: Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

14 Декабря 2021 г.
В минувшие выходные они работали на загородных трассах
Новости Красноярска: Торнадо снес город в США

Торнадо снес город в США

12 Декабря 2021 г.
Число жертв уже превысило 70 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru