«Были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи»: в Туве выясняют причину отравления учащихся

В Кызыле после массового отравления воспитанников закрыли ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус». На территории образовательного учреждения введен семидневный карантин.

Управление Роспотребнадзора по Республике Тува приступило к эпидемиологическому расследованию и уже объявило о его предварительных результатах. Причиной массового заболевания в ведомстве назвали некачественное питание.

«Были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната», - говорится в сообщении официального портала региона.

Пока идет расследование, горячее питание воспитанникам интерната поставит МУП «Школьник». Кормить учащихся будут из одноразовой посуды.

Как писали Sibnovosti.ru, к утру 14 декабря было госпитализировано более 70 учащихся в возрасте от 12 до 16 лет. У детей наблюдалась температура тела выше 38 градусов, рвота, слабость, лихорадка. Состояние 25 детей оценивается как среднетяжелое, Специалисты отводят на выздоровление не менее 10 дней.

Следственное управление СКР по Республике Тува проводит процессуальную проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: © правительство Республики Тува