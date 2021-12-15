15 декабря
Новости России
погода -18 °C
73.47
 
€ 82.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За день до выборов омского мэра ему назначили заместителя

Главная В России
Красноярск
10:03 15 Декабря 2021
мэр, горсовет, выборы, назначение, архитектура
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Кирилл Брюхов стал вице-мэром Омска. Его назначение произошло за день до выборов нового главы города на сессии горсовета.

Кирилл Брюхов занял пост, оказавшийся вакантным после отставки его предшественника Михаил Губин. По данным официального портала мэрии Омска, чиновник ушел по собственному желанию.

Как сообщили в мэрии, выпускник Уральской государственной юридической академии Брюхов большую часть своей жизни прожил и проработал в Екатеринбурге. В Омск он переехал в 2019 году: сначала работал в «Омскархитектуре», но вскоре получил назначение на пост заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии. В феврале 2021-го стал первым заместителем директора этого подразделения городской администрации.

Сегодня, 15 декабря, состоится сессия омского горсовета. Депутаты должны избрать нового главу города. Как писали Sibnovosti.ru. кандидатов всего двое - директор «Омскводоканала» Сергей Шелест и глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко.

Фото: © мэрия Омска

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дело экс-ректора иркутского вуза направлено в суд

Дело экс-ректора иркутского вуза направлено в суд

15 Декабря 2021 г.
Его обвиняют в присвоении средств
Новости Красноярска: Через Искитимку в Кемерове перебросят новый мост

Через Искитимку в Кемерове перебросят новый мост

15 Декабря 2021 г.
Работы пройдут в 2022-2024 годах
Новости Красноярска: Директор «Омскводоканала» избран мэром Омска

Директор «Омскводоканала» избран мэром Омска

15 Декабря 2021 г.
Инаугурация Сергея Шелеста состоится 12 января
Новости Красноярска: «СДС-Уголь» остался без руководителей

«СДС-Уголь» остался без руководителей

15 Декабря 2021 г.
Вместе с Михаилом Федяевым задержали генерального и технического директоров холдинга
Новости Красноярска: Госэкспертиза согласовала новые объекты ОЭЗ в Томской области

Госэкспертиза согласовала новые объекты ОЭЗ в Томской области

15 Декабря 2021 г.
На территории «Томска» построят Центр нанотехнологий
Новости Красноярска: Чужие захватили новосибирский Сосновый бор

Чужие захватили новосибирский Сосновый бор

15 Декабря 2021 г.
Из перечня Красной книги биологи нашли в нем только один вид орхидеи
Новости компаний
13/12
Сбер объявил победителя номинации «Доброе дело бизнеса» на премии «Человек года-2021»
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

Мужчина, погибший на «Красивом берегу», мог искать закладку

13 Декабря 2021 г.
СК назвал версию смерти
Новости Красноярска: Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

Cкрытые патрули вывели на трассы Красноярского края после смертельных ДТП

14 Декабря 2021 г.
В минувшие выходные они работали на загородных трассах
Новости Красноярска: Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

Красноярский бухгалтер перечислила дочери средства кооператива

12 Декабря 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о мошенничестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru