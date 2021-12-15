За день до выборов омского мэра ему назначили заместителя

Кирилл Брюхов стал вице-мэром Омска. Его назначение произошло за день до выборов нового главы города на сессии горсовета.

Кирилл Брюхов занял пост, оказавшийся вакантным после отставки его предшественника Михаил Губин. По данным официального портала мэрии Омска, чиновник ушел по собственному желанию.

Как сообщили в мэрии, выпускник Уральской государственной юридической академии Брюхов большую часть своей жизни прожил и проработал в Екатеринбурге. В Омск он переехал в 2019 году: сначала работал в «Омскархитектуре», но вскоре получил назначение на пост заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии. В феврале 2021-го стал первым заместителем директора этого подразделения городской администрации.

Сегодня, 15 декабря, состоится сессия омского горсовета. Депутаты должны избрать нового главу города. Как писали Sibnovosti.ru. кандидатов всего двое - директор «Омскводоканала» Сергей Шелест и глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко.

Фото: © мэрия Омска