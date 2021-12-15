Новосибирцы не справились с победителями волейбольной Лиги чемпионов

Новосибирский «Локомотив» уступил и во втором туре мужской волейбольной Лиги чемпионов. На своей площадке сибиряки проиграли польскому клубу «Закса Кендзежин-Козле».

Поляки приехали в Новосибирск в статусе действующего победителя Лиги чемпионов. Для «Локомотива» же эта игра была первой в рамках самого престижного клубного волейбольного турнира Европы на новой «Локомотив-Арене».

Хозяева отчаянно сопротивлялись. Один сет они выиграли, еще в двух уступили всего два очка. Итоговый счет – 1:3 (19:25, 25:21, 24:26, 23:25). По данным сайта «Локомотива», диагональный Дражен Лубурич набрал за матч 16 очков, доигровщик Сергей Савин - 15.

В другом матче второго тура словенский «ОК Марибор» 15 декабря будет принимать итальянскую команду «Лубе Чивитанова». Напомним, в первом туре «Локомотив» на выезде проиграл итальянцам 0:3.

Фото: © волейбольный клуб «Локомотив»