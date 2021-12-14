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Пресс-конференция «Вопросы контроля над обучением в онлайн и офлайн форматах» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Красноярск
12:59 14 Декабря 2021
школы, интернет, образование, пресс-конференция, мкр
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа проходит пресс-конференция, посвященная вопросам контроля над обучением в онлайн и офлайн форматах.

Ее участники обсуждают нюансы создания онлайн-школ, особенности преподавания и обучения в онлайн формате, права слушателей онлайн и офлайн курсов и обязанности организаторов онлайн и офлайн обучения.

Участники:

Елена Богданова, председатель исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов России, директор юридической компании «Ф-Групп»;

Татьяна Федянина, генеральный директор ООО «Международная академия ДПО «АРЕ»;

Ирина Ягодка, руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства образования Омской области.

Фото: © министерство образования Омской области

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