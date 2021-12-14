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В Архиерейский дом Оренбурга заселят детскую филармонию

Главная В России
Красноярск
11:51 14 Декабря 2021
здание, дети, музыка, губернатор, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Оренбургскую областную детскую филармонию решили разместить в историческом здании, известном как Архиерейский дом. Он находится на проезде Коммунаров.

Проектирование филармонии начнется в 2022 году на средства областного бюджета. Решение об этом принял губернатор Денис Паслер.

«Здание станет репетиционной базой для известных детских коллективов Оренбургской областной филармонии: хора «Новые имена», детского ансамбля песни и танца «Зернышко» и детской студии народного искусства «Забава». В планах – создание с нуля детского оркестра», - рассказали в правительстве Оренбургской области.

Архиерейский дом в Оренбурге был построен в XIX веке. Здание обладает статусом объекта культурного наследия. В своем посте в соцсети Instagram Денис Паслер отметил, что дом представляет огромную культурную и историческую ценность, в нем сохранились фрески и лепнина.

Фото: © правительство Оренбургской области

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