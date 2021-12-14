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Протащивший полицейского на крыше машины иркутский водитель отправится в колонию

Главная В России
Красноярск
11:24 14 Декабря 2021
приговор, автомобиль, полиция, суд, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутский водитель, пытавшийся на полном ходу сбросить полицейского с крыши автомобиля, получил три с половиной года колонии общего режима. Ленинский районный суд областного центра признал его виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

О приговоре сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Инцидент, о котором идет речь в материалах уголовного дела, произошел в феврале 2020 года. Тогда сотрудники уголовного розыска помешали группе из четырех молодых человек похитить имущество из автомобиля. «Барсеточники» бросились в автомобиль Honda и попытались скрыться. Один из полицейских, пытаясь этому помешать, забрался на крышу машины.

«Несколько километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры, для того, чтобы сбросить полицейского, в том числе выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора», - рассказали о дальнейшем развитии событий в ведомстве.  

По данным главного управления МВД России по Иркутской области, погоня продлилась около 3 км и завершилась стрельбой по колесам. Всех подозреваемых удалось задержать. Трое из числа этих молодых людей ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Фото: © МВД России

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