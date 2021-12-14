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В Забайкалье покажут первый в истории мюзикл на бурятском языке

Главная В России
Красноярск
10:08 14 Декабря 2021
мюзикл, премьера, театр, язык, режиссер
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Агинское Забайкальского края покажут первый в истории мюзикл на бурятском языке. Премьера состоится в национальном театре песни и танца «Амар сайн».

Спектакль получил название «Хүхөө Намжил». В его основе лежит легенда о появлении морин хуура - музыкального инструмента бурят-монгольских народов. Режиссером выступил Олег Юмов.

«Специально для спектакля на бурятский язык переведено произведение забайкальского писателя Григория Кобякова «Кони пьют из Керулена». Здесь используется авторская музыка, стилизованные фэнтезийные костюмы, а также элементы анимации», - привел его комментарий официальный портал Забайкальского края.

Премьера состоится 15 и 16 декабря.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года национальные костюмы и головной убор тойробшо бурят Агинского Бурятского округа стали первыми региональными брендами Забайкальского края. В этом качестве их зарегистрировал Роспатент.

Фото: © министерство культуры Забайкальского края

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