В Забайкалье покажут первый в истории мюзикл на бурятском языке

В поселке Агинское Забайкальского края покажут первый в истории мюзикл на бурятском языке. Премьера состоится в национальном театре песни и танца «Амар сайн».

Спектакль получил название «Хүхөө Намжил». В его основе лежит легенда о появлении морин хуура - музыкального инструмента бурят-монгольских народов. Режиссером выступил Олег Юмов.

«Специально для спектакля на бурятский язык переведено произведение забайкальского писателя Григория Кобякова «Кони пьют из Керулена». Здесь используется авторская музыка, стилизованные фэнтезийные костюмы, а также элементы анимации», - привел его комментарий официальный портал Забайкальского края.

Премьера состоится 15 и 16 декабря.

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года национальные костюмы и головной убор тойробшо бурят Агинского Бурятского округа стали первыми региональными брендами Забайкальского края. В этом качестве их зарегистрировал Роспатент.

Фото: © министерство культуры Забайкальского края