Десятки детей из тувинской школы отправлены в больницу

До 74 выросло число детей, госпитализированных из Республиканская школы-интерната в Кызыле. Причиной стало пищевое отравление.

О массовом заболевании сообщили в главном управлении МЧС по Республике Тува. Его сотрудников привлекали к оказанию помощи детям. Первые из заболевших были отправлены в больницу вечером 13 декабря.

«Состояние у детей удовлетворительное. На территории школы - интернат вводятся ограничительные мероприятия (карантин)», - говорится в сводке ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, в октябре 2021 года в Красноярске возбудили уголовное дело после массового отравления учащихся школы №56. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фото: © главное управление МЧС по Республике Тува