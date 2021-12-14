Скончался режиссер Сергей Соловьев

Российский кинематограф продолжает нести тяжелые потери в 2021 году. На 78-м году жизни скончался народный артист России и режиссер Сергей Соловьев.

О смерти коллеги сообщили в Союзе кинематографистов России. Ее причина не указывается.

Сергей Соловьев работал режиссером на «Мосфильме» с 1969 года, после окончания ВГИКа. Известность у зрителей ему принесли уже первые его работы. В середине 1970-х – начале 1980-х молодой мастер снял трилогию, посвященную подросткам: «Сто дней после детства», «Спасатель» и «Наследница по прямой».

Но лучшей работой режиссера многие специалисты и обыкновенные любители кино называют ленту «Асса» 1987 года. Его считают гимном молодого поколения, встретившего развал Советского Союза. «Асса» завершается песней «Хочу перемен» группы «Кино». Последняя полнометражная лента режиссера – «Ке-ды» 2016 года. Она рассказывает о жизни поклонников хип-хопа. Одну из главный ролей исполнил рэпер Баста.

В 1994-1997 годах Сергей Соловьев возглавлял Союз кинематографистов России.

В 2021 году ушли из жизни известные советские и российские артисты Андрей Мягков, Валерий Гаркалин, Нина Ургант, Нина Русланова, режиссер Андрей Меньшов, рок-музыкант и актер Петр Мамонов.

Фото: © Союз кинематографистов Российской Федерации