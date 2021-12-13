Жители Алтайского края отдают дистанционным мошенникам миллионы

В Алтайском крае мошенники ставят «рекорды» по объему средств, которые им удается выманить у доверчивых местных жителей. Так, жительница Барнаула добровольно рассталась с суммой более 7 млн руб.

Средства она потеряла, откликнувшись на найденную в интернете рекламу «инвестиции для новичков, первые сделки с помощью аналитика». Как рассказали в главном управлении МВД России по Алтайскому краю, по совету «аналитика» женщина вложила средства с банковских карт – своих и своего супруга. После этого финансовый гуру перестал выходить на связь.

В соседнем Новоалтайске женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов», сообщивший о якобы утечке из банка персональных данных. Под его диктовку горожанка сначала переложила свои 212 тыс. руб. на указанный счет, а затем оформила кредиты на сумму более 6 млн руб. Они также оказались у мошенников.

Как сообщили в краевом главке полиции, в обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Фото: © главное управление МВД по Алтайскому краю