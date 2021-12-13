В Хакасии сданный в ремонт автомобиль обнаружили на месте ДТП

Два человека погибли в результате ДТП в городе Черногорске Республике Хакасия. Разбившийся автомобиль, как выяснилось, ранее сдали в одну из СТО на ремонт.

Авария с участием автомобиля Toyota Altezza произошла на ул. Генерала Тихонова в темное время суток. По данным МВД по Республике Хакасия, иномарка налетела на бордюр остановки общественного транспорта, а затем врезалась в дерево.

«Водитель 1990 года рождения и пассажирка 1992 года рождения погибли на месте. Пассажир 1988 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован», - рассказали в ведомстве о печальных последствиях аварии.

В хакасском МВД выяснили, что водитель был без прав. Кроме того, он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за угоны. Владелец же автомобиля сообщил сотрудникам МВД о том, что еще в августе сдал автомобиль на ремонт. В настоящее время он и вовсе находится в Новосибирске.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП еще не решен.

Фото: © МВД по Республике Хакасия