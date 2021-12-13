Заведения общепита новосибирского аэропорта сбросили цену

Предприятия общественного питания в новосибирском аэропорту Толмачёво снизили цены на ряд блюд. Это произошло после вмешательства управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

По данным пресс-службы ведомства, его сотрудники провели мониторинг, а затем совместно с представителями заведений согласовали снижение цен по ряду позиций.

«По итогам отдельные предприятия ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых», - говорится о результатах проделанной работы на сайте УФАС.

Кроме того, расширен ассортимент сравнительно недорогой питьевой бутилированной воды. Отдельные позиции кофе подешевели на 10%.

По данным пресс-службы АО «Аэропорт Толмачево», за девять месяцев этого года пассажиропоток превысил 5,1 млн человек.

Фото: © АО «Аэропорт Толмачево»