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Заведения общепита новосибирского аэропорта сбросили цену

Главная В России
Красноярск
13:39 13 Декабря 2021
цены, аэропорт, ресторан, уфас, кафе
Автор: Sibnovosti.ru
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Предприятия общественного питания в новосибирском аэропорту Толмачёво снизили цены на ряд блюд. Это произошло после вмешательства управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).  

По данным пресс-службы ведомства, его сотрудники провели мониторинг, а затем совместно с представителями заведений согласовали снижение цен по ряду позиций.

«По итогам отдельные предприятия ввели в меню блюда экономически доступной ценовой категории, с ценами на 15% ниже реализуемых», - говорится о результатах проделанной работы на сайте УФАС.

Кроме того, расширен ассортимент сравнительно недорогой питьевой бутилированной воды. Отдельные позиции кофе подешевели на 10%.

По данным пресс-службы АО «Аэропорт Толмачево», за девять месяцев этого года пассажиропоток превысил 5,1 млн человек.

Фото: © АО «Аэропорт Толмачево»

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