В Туве решено ежегодно отстреливать пятую часть всех волков

Власти Республики Тува намерены сократить численность волков в регионе до 900-1000. Сейчас там насчитывается 1,39 тыс. волков.

В республике утвердили план добычи волков сразу на три года – 2022-2024-й. Согласно документу, ежегодно можно будет отстреливать 21,8% популяции этих хищников. Как пояснили в комитете по охране объектов животного мира, в республике за 15 лет удалось стабилизировать численность волков «на научно обоснованном и приемлемом для сельского хозяйства уровне». В начале этого периода в Туве обитало 2,9 тыс. волков.

«Когда популяция сократится до 900-1000 особей, останется только поддерживать это количество, не допуская прироста. Для этого необходимо ежегодно истреблять не менее 303 волков, или 21,8% от зарегистрированного поголовья», - пояснил официальный портал Тувы.

Сокращение численности волков было вызвано размером ущерба, который они наносят животноводам региона. По данным специалистов, за последние 15 лет он составил 929 млн руб. Премия за добычу волка в Туве в следующем году составит 8 тыс. руб. за взрослое животное и 4 тыс. руб. – за щенка.

Как писали Sibnovosti.ru, популяция волков восстанавливается в национальном парке «Красноярские Столбы». В этом году там зафиксированы три семейные пары и несколько периодически заходящих одиночных волков.

Популяция заметно увеличилась в Иркутской области. Весной этого года там насчитывалось уже 6,5 тыс. особей. По оценке же специалистов, максимальное число волков в Иркутской области не должно превышать 3,5 тыс.

Фото: © правительство Республики Тува