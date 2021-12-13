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Проголодавшийся студент иркутского профтехучилища убил собаку

Главная В России
Красноярск
12:43 13 Декабря 2021
уголовное, студенты, обращение, животные, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Студент в Иркутской области убил бездомную собаку. Свой поступок он объяснил желание поесть мяса.

О возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель) сообщили в главном управлении МВД России по Иркутской области. Происшествие произошло в городе Зиме. Сотрудникам правоохранительных органов стало о нем известно из сообщений в соцсетях.

«Сотрудники органов внутренних дел в течение часа установили личность подозреваемого и доставили его в дежурную часть. Им оказался 18-летний студент одного из профучилищ города. Молодой человек пояснил, что совершил данный поступок, чтобы приготовить еду», - рассказали в областном главке полиции.

Видео, на котором подозреваемый дает признательные показания, размещено на сайте ведомства. По его словам, бездомную дворняжку он поймал на улице.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре этого года в Омске местный житель получил восемь месяцев исправительной колонии строгого режима за жестокое обращение с животными. Он выбросил далматина с балкона пятого этажа.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области

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