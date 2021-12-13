Новосибирские парикмахерские попросят клиентов предъявить QR-код

В Новосибирской области вновь внесут изменения в перечень ограничительных «антиковидных» мер. Они коснутся предприятий индустрии красоты.

О корректировке мер стало известно в ходе областного оперативного совещания. Сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании COVID-19 новосибирцам придется предъявлять при посещении парикмахерских, салонов красоты, а также массажных, косметических и спа-салонов.

«Что касается новых ограничений - мы считаем это необходимо сделать, единственное, чтобы у людей было время подготовиться, решение примем сегодня с вступлением в силу новых ограничений с 20 декабря», - привел ТАСС слова губернатора Андрея Травникова.

Глава региона выступил еще с рядом инициатив. С одной стороны, он предложил закрыть на зимние каникулы детские развлекательные центры и комнаты. С другой стороны, снять ограничения по заполняемости залов кафе и ресторанов.

Как писали Sibnovosti.ru, с 30 октября в Новосибирской области необходимо предъявлять QR-коды при посещении массовых мероприятий. По данным на 12 декабря, в Новосибирской области было зарегистрировано 87,5 тыс. случаев заражения COVID-19. В последнее время в регионе регистрируется около 400 таких случаев в сутки.

Фото: © министерство здравоохранения Новосибирской области