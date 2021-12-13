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Иркутские депутаты опасаются застройки площадки областного тепличного хозяйства

Главная В России
Красноярск
11:44 13 Декабря 2021
предприятие, ликвидация, площадка, законодательное собрание, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Законодательное собрание Иркутской области обеспокоено возможностью застройки территории закрытого государственного сельхозпредприятия «Искра». Соответствующий запрос депутаты направят в правительство региона.

Решение о запросе приняла сессия областного парламента. Это предложение было принято единогласно.

«По мнению парламентариев, земля может быть использована под застройку, что сократит площадь зеленых зон и усугубит экологическую ситуацию», - говорится в сообщении заксобрания по итогам сессии.

Кроме того, вопросы депутатов вызвало и эффективность бюджетных вложений в 50 млн руб. в докапитализацию АО «Искра».

Как писали Sibnovosti.ru, «Искра» расположена в черте Иркутска. Предприятие занималось производством, хранением и реализацией овощей открытого и защищенного грунта, картофеля и рассады овощных и цветочных культур. В декабре 2019 года в «Искре» была введена процедура наблюдения. В начале 2020-го областные власти подготовили план развития предприятия, рассчитанный до 2023 года, но реализовать его так и не удалось.

Решение о ликвидации АО «Искра» было принято в начале этого года.

Фото: © законодательное собрание Иркутской области

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