Работники образования отдаленного района Бурятии пожаловались на низкие зарплаты

Работники образования Муйского района Республики Бурятия рассматривают возможность проведения забастовки. Причиной стали низкие доходы специалистов в этой сфере.

О тяжелой ситуации в системе образования района сообщил сайт народного хурала региона. По его данным, депутат республиканского парламента Сергей Козлов в ходе рабочей поездки по району встретился с работниками управления образования в поселке городского типа Таксимо (административный центр Муйского района).

«Состоялся разговор о повышении им заработной платы. По словам работников управления образования, этот вопрос они не раз ставили перед профильным министерством, однако ничего не решается», - говорится в сообщении народного хурала по итогами депутатской поездки.

По словам участников встречи из числа жителей района, из-за роста цен они доведены до отчаяния и рассматривают возможность объявления забастовки.

Муйский район, приравненный к районам Крайнего Севера, расположен на северо-востоке Бурятии. Там проживает 9,5 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, из соседнего Забайкальского края за первые девять месяцев этого года уехало 190 врачей и 224 специалиста среднего медицинского персонала. Это усугубило ситуацию с медицинскими кадрами в регионе, где не хватает уже около 470 врачей.

Фото: © народный хурал Республики Бурятия