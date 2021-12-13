Хоккейная «Сибирь» упустила победу в основное время за секунду до сирены

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибири» пришлось играть два дня подряд. В обоих случаях начало матча складывалось для новосибирцев лучше, чем его завершение.

11 декабря на домашнем льду после двух периодов «Сибирь» вела в матче с челябинским «Трактором» 2:1. Но в итоге уступила – 2:4. Забитые шайбы у хозяев на счету Валентина Пьянова и Юрки Йокипакки.

На следующий день новосибирцы упустили победу в основное время над «Куньлунь Ред Стар». После бросков Никиты Сетдикова и Никиты Короткова «Сибирь» вела 2:0, но позволила китайской команде сравнять счет. Причем, вторую шайбу гостей Тайлер Вон забросил за секунду до окончания основного времени. В овертайме новосибирцы, благодаря Никите Сетдикову все-таки вырвали победу.

«У нас с концентрацией была полная беда. Не знаю, чем объяснить то, что не попадали в пустые ворота», - посетовал после игры главный тренер сибиряков Андрей Мартемьянов.

Другой сибирский клуб КХЛ – «Авангард» - уступил магнитогорскому «Металлургу», лидирующему в Восточной конференции лиги. Игра на Урале завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Омичи уступали по ходу матча три шайбы, но в третьем периоде Алексей Емелин и Николай Прохоркин свели разницу в счете к минимуму. Финальная сирена прервала штурм ворот «Металлурга».

«Авангард» и «Сибирь» по-прежнему занимают соответственно пятое и шестое места в Восточной конференции. У них по 46 очков.

Фото: © хоккейный клуб «Сибирь»