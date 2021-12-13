Госдума РФ решила не торопиться с QR-кодами на транспорте

Сегодня, 13 декабря, состоится заседание совета Госдумы РФ. На нем может быть принято решение снять с рассмотрения законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу для путешествия на поездах дальнего следования и на авиарейсах.

«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», - сделал запись в своем Telegram-канале спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин.

При этом политик сослался на позицию президента РФ. Ранее Владимир Путин призвал «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей».

Как писали Sibnovosti.ru, федеральные власти намерены сделать предъявление QR-кода обязательным для посетителей общественных мест, пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта при междугородных и международных перевозках с 1 февраля 2022 года. Процедура обсуждения двух федеральных законопроектов на этот счет должна пройти в региональных парламентах до 14 декабря.

Большинство парламентов сибирских регионов уже одобрили эти законопроекты.

Фото: © Государственная дума РФ