Из «Листвяжной» достали всех погибших

На угольной шахте «Листвяжной» в Кемеровской области завершена поисковая операция. Найдено тело последнего горняка, погибшего в результате аварии 25 ноября.

О завершении операции сообщили в главном управлении МЧС по Кемеровской области. По данным ведомства, обнаруженное тело уже подняли на поверхность. Информацию подтвердил губернатор Сергей Цивилев в свое Telegram-канале.

«При проведении аварийно-восстановительных работ возведены 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлены шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг, в нормальном режиме запущен вентилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных частей горных выработок откачено свыше 20 тыс. куб. м воды», - добавили в областном главке МЧС.

Вчера правительство региона сообщало о том, что в стационарах оставалось двое пострадавших при аварии. В том числе, спасатель в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи. Амбулаторно лечатся около 80 человек.

Всего в результате аварии погиб 51 человек - 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Фото: © главное управление МЧС по Кемеровской области