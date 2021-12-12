12 декабря
Новости России
погода -4 °C
73.61
 
€ 83.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Завершилась пауза в авиасообщении между Улан-Удэ и Монголией

Главная В России
Красноярск
14:01 12 Декабря 2021
байкал, маршруты, самолет, рейсы, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Возобновилось авиасообщение между Республикой Бурятия и соседней Монголией. Пауза длилась с марта прошлого года.

Первый рейс из Монголии прибыл в аэропорт «Байкал» утром 11 декабря. Перерыв в авиасообщении был вызван ограничительными мерами, связанными с распространением COVID-19.

«Спрос на маршрут достаточно большой, так как в настоящее время границы открыты только для грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом», - процитировал официальный портал Бурятии вице-премьера республиканского правительства Евгения Луковникова.

В правительстве уточнили, что полеты по этому маршруту будут происходить с частотой раз в неделю. На маршрут Улан-Батор – Улан-Удэ монгольская авиакомпания Hunnu Air поставила самолет Embraer 190 примерно на 100 пассажиров.

Фото: © правительство Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В тувинском руднике погиб рабочий

В тувинском руднике погиб рабочий

12 Декабря 2021 г.
Под землей произошло обрушение породы
Новости Красноярска: Под Москвой и в Орске задержаны подозреваемые в убийствах в Оренбургской области

Под Москвой и в Орске задержаны подозреваемые в убийствах в Оренбургской области

10 Декабря 2021 г.
В числе задержанных – криминальный «авторитет» Корчага
Новости Красноярска: В общественном транспорте Кемерова меняют автобусы и маршруты

В общественном транспорте Кемерова меняют автобусы и маршруты

10 Декабря 2021 г.
Изменения начнутся в январе 2022 года
Новости Красноярска: Пресс-конференция «Отлов и содержание безнадзорных животных» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пресс-конференция «Отлов и содержание безнадзорных животных» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

10 Декабря 2021 г.
Мероприятие проходит в Международном пресс-центре МКР-Медиа
Новости Красноярска: В отношении главы района Хакасии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

В отношении главы района Хакасии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий

10 Декабря 2021 г.
Ущерб бюджету при приемке неготового жилья следствие оценило в 0,7 млн рублей
Новости Красноярска: Вертолет с одним пилотом на борту аварийно сел в Бурятии

Вертолет с одним пилотом на борту аварийно сел в Бурятии

10 Декабря 2021 г.
IAR 316B попал в вихревое кольцо
Новости компаний
10/12
Красноярский цементный завод стал участником проекта «Нетворкинг: ребенок – родитель – работодатель»
09/12
На Красноярской ТЭЦ-1 заработали два новых электрофильтра
09/12
Торговый эквайринг
07/12
Названы 3 самые популярные криптовалюты среди россиян
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске открыли мемориал «Красноярск - город трудовой доблести»

В Красноярске открыли мемориал «Красноярск - город трудовой доблести»

7 Декабря 2021 г.
Это уникальная семнадцатиметровая конструкция, выполненная «без единого гвоздя»
Новости Красноярска: В московском МФЦ застрелили двух человек

В московском МФЦ застрелили двух человек

8 Декабря 2021 г.
Стрелка задержал безоружный полицейский
Новости Красноярска: В Красноярском крае МФЦ присоединятся к всероссийской минуте молчания

В Красноярском крае МФЦ присоединятся к всероссийской минуте молчания

8 Декабря 2021 г.
Сотрудники на минуту встанут и прервут приём заявителей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru