Завершилась пауза в авиасообщении между Улан-Удэ и Монголией

Возобновилось авиасообщение между Республикой Бурятия и соседней Монголией. Пауза длилась с марта прошлого года.

Первый рейс из Монголии прибыл в аэропорт «Байкал» утром 11 декабря. Перерыв в авиасообщении был вызван ограничительными мерами, связанными с распространением COVID-19.

«Спрос на маршрут достаточно большой, так как в настоящее время границы открыты только для грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом», - процитировал официальный портал Бурятии вице-премьера республиканского правительства Евгения Луковникова.

В правительстве уточнили, что полеты по этому маршруту будут происходить с частотой раз в неделю. На маршрут Улан-Батор – Улан-Удэ монгольская авиакомпания Hunnu Air поставила самолет Embraer 190 примерно на 100 пассажиров.

Фото: © правительство Республики Бурятия