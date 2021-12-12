В тувинском руднике погиб рабочий

На руднике в Республике Тува погиб рабочий. ЧП произошло на территории Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллов.

Причиной гибели стало обрушение породы в подземном руднике вечером 11 декабря. По данным следственного управления СКР по Республике Тува, в общей сложности в руднике в этот момент находились пять человек. Больше никто не пострадал.

Ведомство приступило к процессуальной проверке. Одновременно проверку состояния промышленной безопасности и охраны труда на предприятии ведет прокуратура Тувы.

Как писали Sibnovosti.ru, 5 декабря при демонтаже рухнуло 13-этажное здание цеха на территории предприятия «Туваасбест» в городе Ак-Довурак. Тогда также погиб один человек.

Фото: © следственное управление СКР по Республике Тува